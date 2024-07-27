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Zelikman
Honda закроет два своих завода по производству бензиновых автомобилей в Китае
Сообщается, что компания планирует при этом нарастить производство электромобилей

  Компания Honda планирует значительно уменьшить объем производства бензиновых автомобилей в Китае, на целых 290 тысяч единиц в год. Как сообщает Reuters, данное решение связано с растущей конкуренцией со стороны китайских производителей, предлагающих местным покупателям недорогие и технологически более передовые электромобили. Японская компания намерена сосредоточить свои усилия в КНР на производстве автомобилей с батарейными двигателями.

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  Согласно информации агентства, в октябре закроется один из заводов совместного предприятия GAC Honda с годовой мощностью 50 тысяч автомобилей, где выпускаются седаны Accord. В ноябре приостанавливает работу один из заводов другого совместного предприятия - с Dongfeng, который способен производить до 240 тысяч машин. Таким образом, общая производственная мощность Honda в Китае снизится с 1,49 до 1,2 миллиона автомобилей.

  Компания намерена снова увеличить объем производства до 1,44 миллиона автомобилей в год, но теперь за счет полностью электрических моделей. Их изготовление будет осуществляться на двух новых заводах, которые в настоящее время строятся в партнерстве с теми же производителями. Планируется, что оба завода начнут свою работу до конца года. На этих мощностях будет производиться новая серия электромобилей Honda Ye, в числе которых первыми станут кроссоверы Ye S7 и Ye P7.

  Между тем, в прошлом месяце Nissan сообщил о закрытии одного из своих заводов в Китае. Предприятие, созданное в сотрудничестве с Dongfeng и производившее кроссоверы Qashqai, было ликвидировано по схожей причине - многолетний спад продаж, усилившийся в условиях ценовой конкуренции с местными марками.

#китай #технологии #автомобили #рынок #транспорт #honda
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