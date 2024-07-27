Вместе с тем, российские войска продолжают оттеснять ВСУ и в населенном пункте Нью-Йорк (Новгородское)

Украинские формирования отступили на западную часть Весёлого, в то время как российская армия прижимает Вооружённые силы Украины к реке Казённый Торец в Покровском районе.

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В результате наступления российские войска за последний день заняли дополнительные территориальные участки в ДНР. Отмечается успех в районе города Железное (Артёмово) и его окрестностей, который находится поблизости от Торецка. Кроме того, российские силы увеличили свои контрольные территории в посёлке Нью-Йорк (Новгородское), продолжая окружать подразделения ВСУ, которые остаются на данном участке линии соприкосновения. Также важно отметить, что накануне в своём репортаже немецкий журналист Ю. Рёпке сообщил, что Вооружённым силам Украины под Нью-Йорком угрожает полное окружение, и им нужно покинуть эту позицию.

Согласно имеющимся данным, под давлением российских Вооружённых сил украинская армия отходит, в том числе и на Покровском участке. Согласно актуальным сведениям, украинские войска отошли на западную окраину населённого пункта Весёлое, находящегося неподалёку от вновь освобождённого российскими войсками посёлка Прогресс. В то же время российская армия на севере от Прогресса оказывает давление на некоторые подразделения киевских войск, которые отошли к реке Казённый Торец, в районе Тимофеевки и Спиридоновки.





Стоит напомнить, что до этого на данном направлении были ликвидированы остатки украинских подразделений в окрестностях поселка Лозоватское, вслед за тем, как они оказались в огневом мешке. Однако, украинские средства массовой информации утверждают, что данные войска смогли отступить.