Стамбул и Москва планировали запустить данный проект до конца 2024 года

Турецкие власти сообщили о значительном прогрессе в проекте возведения международного газового хаба на её территориях. Как отметил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, страна предпринимает решительные меры для осуществления данного проекта и уже располагает нужной инфраструктурой.

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Осенью 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин выдвинул идею организации газового хаба в Турции для компенсации потерянных объемов в транзите по газопроводу «Северный поток». В конце 2023 года вице-премьер РФ Александр Новак объявил, что реализация этого проекта планируется на 2024 год. Турецкое министерство энергетики также анонсировало создание специального финансового центра в Стамбуле, в которое будут вовлечены российский «Газпром» и местная компания BOTA.

Согласно информации, опубликованной иранскими ресурсами, Россия также приняла решение о строительстве трубопровода на территории Ирана. Этот трубопровод будет иметь возможность транспортировки примерно 110 млрд кубометров газа ежегодно. Данные объемы смогут удовлетворить приблизительно половину газовых потребностей Тегерана, что открывает новые возможности для экспорта российского газа, альтернативного поставкам в страны Европейского Союза.

Кроме того, Иран может стать центром газоснабжения, через который газ из России будет направляться в такие страны, как Пакистан, Ирак и другие государства региона. В свою очередь, иранская сторона согласна на 30-летнее обязательство по закупке российского газа при условии полного финансирования строительства трубопровода со стороны Москвы.