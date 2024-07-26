Это инновационное решение позволит получать актуальную информацию о состоянии покрышек

Компания Pirelli представила инновационные шины с интегрированными датчиками, позволяющими в режиме реального времени передавать информацию о состоянии покрышек на бортовую электронику автомобиля. В настоящее время такие экспериментальные шины, получившие название Cyber Tires, установлены только на суперкар Pagani Utopia. Однако, как сообщает Motor1, в будущем эти датчики сделают процесс вождения более безопасным и предсказуемым, а также упростят разработку новых шин.

реклама

Когда датчики будут установлены на обычные легковые автомобили, они смогут передавать характеристики покрышек в центр управления бортовой системой. Это позволит улучшить настройки систем стабилизации и вспомогательных функций водителя, основываясь на информации о конкретной модели шин, вместо использования обобщенных данных. Датчики также оценят возраст и износ покрышек.

В дальнейших планах Pirelli - улучшение сенсорной системы для сбора данных о работе шин в различных условиях, включая аквапланирование. Расширенное использование Cyber Tires позволит компании накапливать информацию о реальной эксплуатации серийных шин и применять полученные результаты в разработке новых моделей. В прошлом году в США создали полностью автоматизированный станок для шиномонтажа, способный менять колеса и собирать данные о состоянии подвески и покрышек.