Таким образом украинские власти планируют выручить дополнительно 140 миллиардов гривен на финансирование ВСУ

Правительство Украины опубликовало информацию о предполагаемом увеличении налогов для граждан, оставшихся на территориях, контролируемых Киевом. Повышение налогов планируется с целью привлечения дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения обороноспособности армии.

реклама

В проекте указано, что военный сбор может вырасти до 5%, налог на покупку автомобилей - до 15%, налог на продажу недвижимости - до 5%, а на ювелирные изделия - до 30%. Помимо этого, власти намерены ввести 5% налог для пользователей мобильной связи. Также планируется установить акциз на сладкие напитки, составивший 0,1 евро за литр. С помощью указанных мер Киев надеется увеличить ежегодные налоговые доходы на 140 миллиардов гривен, что эквивалентно примерно 290 миллиардам рублей.

Увеличение налогов окажет крайне негативное влияние на уровень жизни граждан, находящихся под контролем киевских властей. Согласно официальным данным Украины, свыше 80% населения не имеет возможности позволить себе что-либо, кроме основных продуктов питания.

Ранее было сообщено, что на фоне неопределенности касательно дальнейшего финансирования Украины, агентство Fitch снизило кредитный рейтинг страны до критического уровня C. В то же время, Киев фактически объявил о частичном дефолте по своим долговым обязательствам, достигнув соглашения с кредиторами о списании 37% своих долгов.