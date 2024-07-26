Данное продвижение не позволило украинским формированиям возвести эшелонированную оборонительную линию в данном районе





Российские подразделения не прекращают своё наступление на Торецком участке. Стоит напомнить, что позиции украинских формирований здесь оставались практически неизменными с начала Спецоперации. Это создавало условия для регулярных атак со стороны ВСУ на Горловку. Теперь же российская армия движется с определённой уверенностью и решительностью.

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В течение последних суток были успешно заняты новые районы в Нью-Йорке (Новгородском), а также проведены эффективные штурмовые операции, которые привели к взятию под контроль большей части населённого пункта Железное (Артёмово).





Российская армия значительно продвинулась на восток от Александрополя (Розовки). Стоит отметить, что речь не об освобождённом ранее селе в Луганской Народной Республике. Этот населённый пункт находится к юго-западу от Нью-Йорка (Новгородского). Через него проходят важные дороги, включая путь к Сухой Балке, который используется для снабжения украинских сил в Нью-Йорке. Западнее Александрополя располагается ключевая транспортная магистраль, ведущая к Константиновке.

Российские Вооружённые силы установили контроль над новыми территориями площадью до 2,5 квадратных километров к юго-западу от Нью-Йорка (Новгородского), что способствовало расширению линии наступления и помешало украинским войскам создать зоны с эшелонированной обороной, а также провести перегруппировку своих частей.