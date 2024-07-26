75% экспертов считают, что первое снижение ставки может последовать уже в сентябре текущего года

Как сообщает американское издание Bloomberg, Федеральная резервная система, вероятно, на следующей неделе сделает заявление о намерении снизить процентные ставки в сентябре. Этот шаг, по их мнению, может открыть путь к росту некоторых рынков, включая криптовалютный.

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Около 75% опрошенных считают, что центральный банк США воспользуется встречей 30-31 июля для того, чтобы объявить о планах уменьшить ставки на 0,25 процентных пункта на предстоящем заседании в сентябре. При этом все опрошенные согласны с тем, что на следующей неделе ФРС сохранит ставки на уровне, превышающем двадцатилетний максимум.

Федеральная резервная система намекнула на возможность снижения ключевой процентной ставки на предстоящем заседании в сентябре. Эконмисты предполагают, что руководители ФРС используют свои заявления и пресс-конференции для обозначения изменений в монетарной политике.

В последние недели представители ФРС под руководством Пауэлла утверждали, что рынок труда достиг стабилизации, а уровень инфляции начал вновь снижаться, стремясь к целевому показателю в 2%. Это свидетельствует о том, что у них появляются все более веские доводы для снижения ставки. В настоящее время акцент делается на достижении максимальной занятости и поддержании стабильности цен при принятии решений.

Почти 66% аналитиков предсказывают, что в итоговом заявлении Федерального комитета будет отмечена возрастающая уверенность в снижении инфляции, что может привести к снижению ставок. Подобные заявления могут достаточно быстро отказать позитивное влияние на стоимость таких активов, как Bitcoin.