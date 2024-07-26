Усовершенствованный седан проехал трассу вас сего за 46,07 секунды

Subaru WRX Project Midnight установил новый рекорд на трассе в Гудвуде, завершив заезд за 46,07 секунды, что было запечатлено на видео. Японская компания также поделилась новыми подробностями об экстремальной модификации своего знаменитого седана.

реклама

Двухлитровый турбомотор был модифицирован до 679 лошадиных сил. Он оснащён системой смазки с сухим картером, увеличенной турбиной Garrett, клапанами с натриевым охлаждением и ГРМ с двойным ременным приводом. Улучшены впускные и выпускные системы, а распредвалы получили специальное покрытие. Дополнительно установлена система, минимизирующая задержку при открытии дросселя.





Новый выхлоп из нержавеющей стали выводится в области капота, а не под задним бампером. Коробка передач - секвентальная 6-ступенчатая от SADEV, с карбоновым сцеплением на тройном диске. Тормоза предоставлены компанией Alcon и дополнены гидравлическим ручником. Регулируемая подвеска настраивается под трассу, обеспечивая максимальное сцепление с 18-дюймовыми шинами Yokohama Advan A005.

Благодаря кузову из углепластика проект Midnight имеет вес всего 1120 килограммов. Стёкла заменены лёгким поликарбонатом, а в салоне установлены кресла Recaro Spa Pro Racer с шеститочечными ремнями безопасности и каркасом.