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Zelikman
Автомобиль Subaru WRX Project Midnight сумел побить рекорд на трассе в Гудвуде
Усовершенствованный седан проехал трассу вас сего за 46,07 секунды

  Subaru WRX Project Midnight установил новый рекорд на трассе в Гудвуде, завершив заезд за 46,07 секунды, что было запечатлено на видео. Японская компания также поделилась новыми подробностями об экстремальной модификации своего знаменитого седана.

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  Двухлитровый турбомотор был модифицирован до 679 лошадиных сил. Он оснащён системой смазки с сухим картером, увеличенной турбиной Garrett, клапанами с натриевым охлаждением и ГРМ с двойным ременным приводом. Улучшены впускные и выпускные системы, а распредвалы получили специальное покрытие. Дополнительно установлена система, минимизирующая задержку при открытии дросселя.


  Новый выхлоп из нержавеющей стали выводится в области капота, а не под задним бампером. Коробка передач - секвентальная 6-ступенчатая от SADEV, с карбоновым сцеплением на тройном диске. Тормоза предоставлены компанией Alcon и дополнены гидравлическим ручником. Регулируемая подвеска настраивается под трассу, обеспечивая максимальное сцепление с 18-дюймовыми шинами Yokohama Advan A005.

  Благодаря кузову из углепластика проект Midnight имеет вес всего 1120 килограммов. Стёкла заменены лёгким поликарбонатом, а в салоне установлены кресла Recaro Spa Pro Racer с шеститочечными ремнями безопасности и каркасом.

#автомобили #транспорт #гонки #subaru
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