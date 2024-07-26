Данный чип обычно используется в настольных видеокартах RTX 4060 Ti и мобильных RTX 4070

Согласно слухам, компания Nvidia разрабатывает новый видеоадаптер RTX 3050 A для ноутбуков, основанный на чипе AD106 (Ada Lovelace). Этот чип отличается от стандартного Ampere, который применяется в других моделях RTX 30-й серии. Официальная дата выпуска RTX 3050 A неизвестна, и Nvidia пока не делала никаких объявлений. Всё же можно заметить, что данный процессор уже упоминается в последних драйверах Nvidia как “Графический процессор для ноутбука NVIDIA GeForce RTX 3050 A” в базе данных PCI ID.

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Выбор AD106 для RTX 3050 A представляет собой интересный шаг, так как в нем больше транзисторов и ядер CUDA по сравнению с GA107, которую использовали в текущих RTX 3050, а также с AD107, применяемой в RTX 4050. AD106, используемая в RTX 4060 Ti и RTX 4070 для настольных ПК и ноутбуков соответственно, содержит 22,9 миллиарда транзисторов и 4608 ядер CUDA. В то время как GA107 состоит из 8,7 миллиарда транзисторов и 2560 ядер, AD107 – из 18,9 миллиарда и 3072 ядра.

Хотя потенциальный запуск более мощного графического процессора для базового уровня звучит многообещающе, пока неясно, какие именно характеристики будут. RTX 3050 A теоретически может конкурировать с RTX 4060, но это кажется маловероятным. На данный момент информации о спецификациях RTX 3050 A немного.

Исходя из предыдущего поведения компании, можно с уверенностью утверждать, что Nvidia вряд ли использует в модели RTX 3050 A чип AD106 полной версии. Скорее всего, это будет значительно сокращённый вариант, который не отвечает требованиям более мощных решений. Чип AD106 обычно применяется в настольных видеокартах RTX 4060 Ti и в мобильном графическом процессоре RTX 4070 для ноутбуков. В его максимальной конфигурации предусмотрено до 36 потоковых мультипроцессоров, но на практике могут встречаться чипы с неработающими мультипроцессорами, которые отключаются для создания более бюджетных версий, и именно это, по всей видимости, происходит здесь.