В операции активно применялись ударные беспилотные аппараты типа Герань-2

В минувшую ночь, с 25 на 26 июля, российские силы осуществили ряд атак на украинские объекты, находящиеся далеко от линии боевого соприкосновения, используя для этого дроны-камикадзе.

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В Черниговской области была зафиксирована серия взрывов, при этом под удар попали места размещения подразделений территориальной обороны. В ходе этих операций также были обнаружены участки, где располагались пусковые установки и радары ПВО украинских войск.

Несколько прилётов также имели место вблизи Киева, о чем сообщали украинские ресурсы, указывая на активность их противовоздушной обороны. В результате одной из атак вспыхнул пожар с последующей детонацией. Это может свидетельствовать о поражении военной техники, загруженной боеприпасами, либо о попадании в склад боеприпасов.

Информация о взрывах поступила из Житомирской области, куда группа российских беспилотников добралась, пролетев через Киевскую область. Взрывы произошли и на объектах, расположенных в пределах городской территории Житомира. По актуальным сообщениям, поражен казался транспорт, перевозивший вооружение ВСУ в восточном направлении.

В украинской прессе всё чаще появляются сообщения о том, что российские вооружённые силы применяют не только дроны «Герань-2», но и другие типы БПЛА. Украинская сторона отмечает, что они менее заметны, бесшумнее и обладают большим радиусом действия по сравнению с "Геранями".

Также удары были направлены по объектам в Харьковской области. Российские Воздушно-Космические силы использовали фугасные авиабомбы с системами планирования и корректировки, нацелившись на скопления личного состава и позиции Вооруженных сил Украины в окрестностях Липцов, а также в других ключевых районах Харьковского направления.