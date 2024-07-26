Сообщается, что салоны получат передовое оборудование и новый интерьер

Руководство китайской компании JAC в России анонсировало предстоящую модернизацию всех своих дилерских центров, которая стартует в третьем квартале этого года и затронет как внешнее оформление, так и внутреннее убранство шоурумов.

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«Наши обновления нацелены на создание современного и привлекательного облика дилерских точек. Мы согласуем индивидуальный план для каждого центра по переходу на новые стандарты, и планируем завершение всех работ к концу 2025 года», - сообщает JAC Motors.



Изменения будут касаться фасадов зданий, внутреннего интерьера, организации пространства и внедрения передовых технологий. Эти нововведения стали результатом долгих исследований и аналитики требований клиентов.



Дилерская сеть распределится на три категории: Стандартный, Продвинутый и Флагманский, различия будут, в основном, в площади и оформлении внешнего вида зданий. Первые флагманские шоурумы будут размещены в Москве и Санкт-Петербурге до конца 2024 года.



Совсем недавно аналогичную реорганизацию провела марка Haval, которая переименовала уже возведённые автосалоны в Haval City и создала новую сеть Haval Pro для продажи кроссоверов повышенной проходимости и рамных вседорожников.