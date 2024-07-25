Также отменено ограничение на создание отечественных бирж и обменников

В законопроекте, касающемся криптовалют и её добычи, снят запрет на организацию оборота цифровых валют, что было значительным поводом для беспокойства у участников отрасли. Заместитель председателя комитета Государственной думы по информполитике Антон Горелкин сообщил об этом через свой Telegram-канал. Кроме того, было отменено ограничение на создание национальных бирж и обменных пунктов, хотя запрет на рекламу криптовалют и услуг в области майнинга остаётся в силе и будет включён в закон «О рекламе».

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Горелкин вместе с этим упомянул, что не удалось провести инициативу о полном запрете на майнинг для частных лиц. Комитет Государственной думы по энергетике отметил, что механизмы с ограничением потребления электроэнергии могут быть неэффективными и привести к росту нелегального майнинга.

Другой законопроект, касающийся экспериментальных расчетов с использованием криптовалют, рекомендован к принятию во втором чтении. Он позволит легально применять криптовалюту для трансграничных платежей, однако, информация о конкретных поправках остаётся закрытой.

Первоначальная версия законопроекта о майнинге и криптовалютах была представлена в конце 2022 года, а уже в апреле текущего года были внесены изменения. Президент России Владимир Путин распорядился ускорить процесс регулирования в данной сфере.