Сообщается, что поражение объекта было произведено ракетой оперативно-тактического комплекса Искандер-М

МО опубликовало видео, на котором запечатлён новый удар оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" по территории Харьковского бронетанкового завода. Судя по записям, в момент атаки на заводе находилось большое количество танков, которые были в различном состоянии боеготовности.

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С помощью аэроразведки было установлено, что на базу регулярно доставлялись подбитые танки и другая тяжёлая военная техника. После их ремонта, техника сразу возвращалась на передовую. Кроме того, в промышленных зонах завода был создан пункт временной базы для бойцов ВСУ, где находились как иностранные добровольцы, так и личный состав 151-й механизированной бригады ВСУ. По заявлениям Министерства обороны России, в результате удара было ликвидировано до 100 военнослужащих, среди которых 40 иностранных инструкторов.

По итогам первого ракетного удара оказались уничтожены мастерские, где осуществлялось восстановление и обслуживание бронетехники ВСУ. Вторым ударом были поражены группы эвакуации, которые прибыли на помощь. После этих атак работы по восстановлению бронетанковой техники на Харьковском БТРЗ вновь приостановлены. Удары по производственным помещениям этого завода происходят регулярно, так как украинские военные стараются быстро восстанавливать свои мощности.





Кроме работ по ремонту, территория этого производственного комплекса также эксплуатируется для хранения оружия и размещения военнослужащих.