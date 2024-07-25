Шанс добыть награду в соло-режиме с таким хешрейтом 1 к 1,1 миллиарда

Майнер Bitcoin, использующий установку с открытым кодом Bitaxe, добился впечатляющего успеха, добыв блок стоимостью 3,125 BTC. При текущем курсе Bitcoin, приблизительно $64 000, его прибыль составила $200 000, при вложении всего $179 в небольшое устройство размером с ладонь.

реклама

Компания Altair Technology, одна из немногих производителей ASIC-майнеров с открытым исходным кодом, сертифицированных Bitaxe, поделилась этой новостью в Twitter/X, поздравив обладателя блока, возможно, ставшего первым, кто сам добывал BTC при помощи Bitaxe на @ckpooldev с хешрейтом около 500 Gh/s.

Майнинг Bitcoin характеризуется высокой затратностью энергии; общая хэш-мощность сети составляет 552,49 экзахеша в секунду (Eh/s), что эквивалентно 552,49 триллиона Gh/s. Разделив эту величину на мощность Bitaxe в 500 Gh/s, можно получить шанс 1 к 1,1 миллиарду на успешное нахождение блока каждые десять минут. Соревнование среди майнеров продолжает расти, так как для успеха требуется использовать максимально мощные устройства. Тем не менее, наличие высокопроизводительного оборудования не всегда гарантирует победу, что иллюстрирует успех Bitaxe.

Майнинг BTC часто сравнивают с лотереей, поскольку майнеры обязаны оплачивать расходы на электроэнергию, независимо от того, приносят ли их усилия прибыль в виде BTC. Для увеличения шансов на получение вознаграждения можно присоединиться к майнинговому пулу, где вычислительные мощности участников объединяются, а выигранные награды распределяются согласно их вкладом в вычисления.

Тем не менее, устройства, обладающие хешрейтом ниже петахеша, такие как Bitaxe, зачастую оказываются в невыгодной ситуации, так как не достигают минимального порога выдачи, установленного большинством пулов. В этой связи Altair Technology считает, что майнинг на Bitaxe лучше ориентирован на лотерею, подразумевающую надежду на шанс 1 к 1,1 миллиарда на получение целого блока.