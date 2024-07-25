Сообщается, что компания надеется запустить предприятие без сотрудничества с местными автопроизводителями

Компания Lexus рассматривает возможность открытия нового завода в Шанхае, как сообщает Cnevpost, ссылаясь на свои источники. Известно, что на этом предприятии планируется производство гибридного кроссовера UX300h, а также электромобиля, который пока не был представлен. Lexus нацелен на создание полностью независимого завода, избегая формирования совместных предприятий.

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Toyota уже имеет два совместных предприятия в Китае с компаниями GAC и FAW. Тем не менее, для нового завода бренда Lexus корпорация надеется получить от китайских властей схемы льгот, аналогичные тем, что были предоставлены Tesla - американской компании, которой не пришлось объединяться с местным производителем для создания своего завода. Также Toyota рассчитывает на возможность получения налоговых послаблений и земельных участков для нового завода на особых условиях.

Новый завод призван укрепить позиции бренда на китайском рынке. Продажи продукции обоих совместных предприятий Toyota постепенно снижаются - в первой половине 2024 года наблюдается спад на уровне 12–15% по сравнению с 2023 годом. Согласно сведениям инсайдеров, производимые здесь автомобили Lexus, подобно Tesla, будут не только реализовываться на внутреннем рынке, но и экспортироваться. Второй моделью, которая должна появиться на конвейере, вероятнее всего, станет серийная версия концепта LF-ZC.

Сообщается, что официальных подтверждений о планах Lexus пока нет - представительством бренда в Китае информация не комментируется. Если завод Lexus и будет построен, то только в долгосрочной перспективе. Кроме того, высказываются сомнения в целесообразности производства гибридной версии кроссовера UX в Китае, так как электрическая версия имеет более высокие рыночные перспективы.

Также концерн Volkswagen планирует расширение в Китае, где его автомобили ранее имели серьёзную популярность. Однако, VW предпочитает сотрудничество с партнёрами - в частности, уже начата разработка новой линейки электромобилей вместе с Xpeng.