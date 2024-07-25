Заявлено, что Frame Latency Meter также может работать с видеоадаптерами от Nvidia и Intel

Минимальная задержка ввода крайне важна для игровых проектов, где быстрая реакция может определить исход поединка. Чем меньше время между нажатием кнопки и его отображением на экране, тем лучше. Для измерения задержки часто применяются сложные методы, включая использование высокоскоростных камер, чтобы фиксировать нажатия мыши и подсчитывать кадры до появления визуального эффекта выстрела.

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Новый инструмент Frame Latency Meter от AMD обещает упростить этот процесс. Он совместим с большинством современных графических процессоров, поддерживающих DirectX 11 и более новые версии, включая устройства от AMD, Nvidia и Intel. Инструмент способен непосредственно фиксировать задержку между щелчком мыши и визуальной реакцией. Хотя утилита основана на аппаратном кодеке захвата AMF для графических карт AMD, она также эффективно функционирует на других графических платформах с поддержкой DXGI.

Интерфейс программы интуитивно понятен. Пользователи могут проводить короткие замеры или собирать данные в реальном времени, выбирать тип события для запуска - щелчок или движение мыши, а также настраивать область захвата и пороговые значения. Одним из самых впечатляющих аспектов FLM является возможность измерения задержки без необходимости полагаться на визуальные сигналы, такие как вспышки от выстрелов. Это даёт возможность пользователям запускать любое количество тестов, что в свою очередь создает больше данных для повышения точности результатов.

У Nvidia уже существует аналогичный функционал, например, FrameView для анализа задержки. Тем не менее, открытая альтернатива от Красного гиганта предоставляет значительное преимущество, особенно для обладателей графических карт AMD.