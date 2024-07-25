Также сообщается об ударах дроны-камикадзе по территории Киевской области, поражен аэродром Борисполя





Российские Воздушно-Космические силы вновь нанесли удары по военным объектам киевских властей. Ночью с 24 на 25 июля Вооружённые силы России провели атаки на места обучения украинского военного персонала, склады с вооружением и точки хранения боеприпасов.

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В Киевской области зафиксированы множественные взрывы. Особенно отмечены удары дроны-камикадзе «Герань-2» в районе Вышгорода и на аэродроме Борисполя, который раньше служил основным международным аэропортом Украины, а теперь используется для приема военных грузов из стран Североатлантического Альянса и размещения авиационной техники Вооруженных сил Украины. Также звуки взрывов были слышны в Обухове - еще одном районе Киевской области.

Кроме того, российская бомбардировочная авиация нацелилась на позиции украинских формирований в Харьковской области. С применением управляемых авиационных бомб были атакованы позиции ВСУ к северу от Купянска и в Волчанске, что значительно усложнило снабжение украинской группировки в этом районе, поскольку основные транспортные маршруты находятся под контролем российских сил. Накануне ВСУ не справились с задачей, заключающейся в попытках вытеснения российских войск с севера региона Харькова.