По словам представителей компании, около 50% рабочих систем на процессорах Intel ведут себя нестабильно

Дилан Браун, супервайзер по работе с Unreal Engine и визуальными эффектами в студии ModelFarm, сообщил на платформе X, что его компания сталкивается с 50-процентным уровнем отказов у систем, работающих на процессорах Intel Core i9-13900K и 14900K. В связи с этим, студия рассматривает внедрение новых процессоров AMD Zen 5 Ryzen 9 9950X вместо продуктов Intel, при этом Браун подчеркивает высокую производительность AMD в однопоточном режиме.

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Этот отчет является очередной негативной новостью для Intel, которая накануне сообщила, что выявила причину возникших проблем и планирует выпустить обновление микрокода в середине августа. Однако, это не "ремонт" для процессоров, уже пострадавших от этих недоработок.

Проблемы с Unreal Engine не стали полной неожиданностью, поскольку ранее сообщалось о сбоях Intel, связанных с избыточным сжатием в игровом движке. Уведомление о том, что ModelFarm отказывается от процессоров Intel, последовало за заявлениями компании Alderon Games о 100-процентной частоте отказов настольных чипов Intel, при этом утверждается, что аналогичные проблемы затрагивают ноутбучные процессоры того же поколения. Интересно, что Intel оспаривает выводы о проблемах с ноутбуками.

Браун сообщил, что два новых процессора проявили нестабильность сразу, тогда как у нескольких других для этого потребовалось время. Все устройства работали с Unreal Engine, который оптимально функционирует на многоядерных системах. По словам Брауна, многие нестабильные системы используют материнские платы Asus ROG, и он планирует предоставить более подробную информацию позже. Тем не менее, процессоры Intel показывали сбои даже при сниженных режимах работы. Браун отметил, что материнские платы для этих процессоров были доработаны, но это не привело к устранению проблем, с которыми столкнулись Core i9-14900Ks и 13900Ks.

В то же время, Браун сообщил, что новые компьютеры, используемые в его студии, будут основаны на процессорах AMD Ryzen 9950X. Процессоры серии Ryzen 9000 должны поступить в продажу 31 июля, и некоторые розничные сети уже начали публиковать прайс-листы. Вероятно, у ряда организаций уже есть предварительные образцы для тестирования в рамках соглашений о конфиденциальности, и ModelFarm, похоже, среди них.