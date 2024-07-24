Об этом сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов, указав что выпуском машин займётся отделение Lada Sport

Внедорожник Lada Niva Sport, впервые представленный в качестве предсерийного прототипа в феврале, начнет производиться серийно в декабре. Данную информацию раскрыл президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Сборкой автомобилей займется отделение Lada Sport.

реклама

Внешне новый спортивный внедорожник во многом напоминает стандартную Niva Legend, однако, обладает рядом важных технических изменений. Вместо 1,7-литрового 83-сильного мотора установлен 1,6-литровый агрегат мощностью 122 лошадиные силы, позаимствованный у Granta Sport, но с переработанными настройками. Кроме того, разработчики усилили задний мост и подвеску, заменив пружины и амортизаторы на изделия от Lada Sport, а также установили четырехсателлитные межколесные дифференциалы. Тормозная система переработана с применением компонентов от Granta Sport и Vesta, а колеса получили 17-дюймовые диски с более широкими шинами.

В интерьере появились новые передние сиденья с усиленной боковой поддержкой и трехспицевый руль от Granta Sport. Центральный тоннель был модернизирован, включая новый механизм управления раздаточной коробкой. Для оформления использованы элементы красного цвета и замшевые вставки.

Максим Соколов также сообщил, что в 2025 году запланировано начало производства моделей с новым 1,8-литровым двигателем, который будет более мощным и тяговитым. Сначала его установят на Niva Travel, а затем и на Niva Legend.

В четвертом квартале текущего года АвтоВАЗ начнет сборку внедорожников с подушками безопасности. Niva Travel будет оснащена двумя эирбегами, а Niva Legend только водительской подушкой.