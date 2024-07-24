Сообщается о взрывах в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях

В ночь с 23 на 24 июля российские вооруженные силы активно атаковали объекты украинских формирований, в частности, совершая удары в глубь, оккупированной администрацией Зеленского, территории. Военный аэродром и заводы военного назначения в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области, вновь стали мишенью российской армии. Уточняется, что для этих атак использовались ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

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В Полтавской области была слышна серия взрывов, в ходе которых был поражен военный аэродром, который украинские силы стремились восстановить после предыдущих атак. Кроме того, российские боевые дроны нанесли урон объектам ВСУ в Одесской области. Упоминается, что была атакована территория Измаила, где производилась разгрузка военных поставок из стран Североатлантического Альянса. По таким целям произошло как минимум два удара с интервалом в два часа.

Также зафиксированы атаки на цели под Киевом. В настоящее время идет проверка информации о том, какие объекты были затронуты. В Харьковской области, включая направления Волчанск и Купянск, также были нанесены удары по позициям украинских войск, в результате чего пострадала техника, отправлявшаяся на передовую.