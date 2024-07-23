Хотя США постоянно усиливают санкционное давление, в Россию продолжают поступить самые высококачественные продукты

Министерство торговли Соединённых Штатов сообщило о 20-процентном снижении поставок высококачественных процессоров и других запрещенных товаров из Китайской Народной Республики и Гонконга в Российскую Федерацию в этом году. Тем не менее, Гонконг продолжает оставаться важным узлом для обхода санкций, предоставляя возможность поставок критически необходимых компонентов в страну.

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С января по май снижение поставок ключевых товаров через Гонконг составило 28%, тогда как поставки из материкового Китая, исключая Гонконг, упали на 19%. Эти данные, раскрытые представителем Министерства торговли США, подчеркивают продолжающиеся попытки ограничить доступ России к технологиям. Падение поставок связано с жестким контролем со стороны американских властей и активным сотрудничеством с компаниями, чьи товары шли в Россию. Вашингтон обвиняет Пекин в косвенной поддержке российского правительства, что стало причиной ряда санкций против мировых компаний с коммерческими связями с российской оборонкой, включая подставные организации в Гонконге. С августа по декабрь 2023 года из Гонконга в Россию отправлено товаров на сумму почти 2 млрд долларов, из которых 750 миллионов составили высокотехнологичные товары.

Texas Instruments и Intel подтвердили свою готовность соблюдать американские экспортные правила и санкции. Nvidia также остановила продажи в Россию в марте 2022 года и настоятельно рекомендовала своим клиентам следовать всем актуальным законам США. Тем не менее, продукция Intel и Nvidia, включая процессор Core i9 14900K и видеокарту GeForce RTX 4090 для геймеров, продолжают поступать на российский рынок.

Кроме того, некоторые партии специализированного оборудования сумели попасть в Россию. Например, компании из Гонконга поставляли в страну системы Nvidia Jetson TX2, которые использовались в беспилотниках, замеченных на украинских полях сражений. Гонконгская компания Malachor Electronics, осуществила поставку продуктов Nvidia на сумму 2,79 миллиона долларов московской фирме Lotos.