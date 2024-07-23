Прогнозируется, что из-за повышения процентных ставок и увеличения утильсбора, спрос на легковое авто начнёт сокращаться

По завершении 2024 года объем российского автомобильного рынка вырастет на чуть более 1%, а в 2025-м ожидается дальнейшее замедление темпов роста. Такой прогноз был представлен специалистами Национального агентства промышленной информации, которые отметили, что это пессимистичный сценарий. В начале июля, основываясь на полугодовых данных о продажах, Комитет автопроизводителей АЕБ, напротив, повысил свои годовые ожидания.

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К числу негативных факторов, влияющих на замедление, эксперты относят экономические санкции, высокие процентные ставки по кредитам, ужесточение условий автокредитования и увеличение утильсбора. Во второй половине 2024 года эти факторы могут усилить свое влияние, например, увеличение ключевой ставки со стороны Центробанка приведет к росту стоимости кредитов, а также ожидается повышение утильсбора для юридических лиц нынешней осенью.

В то же время, аналитики отмечают процессы, способствующие улучшению покупательского спроса. К ним относятся панические настроения: россияне, опасаясь повышения цен и курсовой турбулентности, стремятся не откладывать приобретение нового автомобиля. Также стоит отметить, что дополнительное финансирование программ льготного кредитования может поддержать рынок.

На основе уровня инфляции, изменений ключевой ставки и ряда других факторов, НАПИ представил три прогноза — базовый, оптимистичный и пессимистичный. В соответствии с первым сценарием, в 2024 году в России ожидается продажа 1,097 миллиона автомобилей, что является ростом на 5,9%. По оптимистичному прогнозу, рынок достигнет 1,123 миллиона машин - увеличение на 8,45%. В случае негативного сценария, реализация автомобилей составит 1,047 миллиона единиц, прибавка 1,09%, а в 2025 году рынок вырастет всего на 0,8%.