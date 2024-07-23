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Zelikman
Российские войска взяли под контроль населённый пункт Ивано-Дарьевка на Северском участке
Параллельно с этим, подразделения армии "Восток" начала активные наступательные действия в пределах Времевского выступа

  За минувшие 24 часа российские военные силы смогли продвинуться в нескольких направлениях, преодолевая оборонительные рубежи украинских формирований. Интенсивные боестолкновения продолжаются в районах Часов Яра, Торецка, Покровского, Купянска и на Северном направлении. Помимо этого, наблюдается активизация российских войск в окрестностях бывшего Времевского выступа и на Северском участке. Генштаб Российской Федерации продолжает атаки на оборонительные позиции соперника, вынуждая украинское руководство вводить больше резервных сил в бой.

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  Согласно информации Министерства обороны, в зонах ответственности российских соединений наблюдается относительная стабильность. "Северная" группировка ведёт бои с украинскими силами в Харьковской области, хотя заметных изменений в позициях нет, за исключением Волчанска, где российские войска вытесняют отряды ВСУ с севера. Группировки "Запад" и "Центр" добились некоторого прогресса на отдельных участках.

  Бойцы "Южной" армии заняли Ивано-Дарьевку на Северском участке. За минувшие несколько суток в данном районе активизировались подразделения России, вытесняя украинских военных из их позиций. Наступление на Северск продолжается как с востока, так и с юга.

  Подразделения, действующие в зоне ответственности армии "Восток", активизировались и начали выдавливание ВСУ с территории от Урожайного в пределах Времевского выступа. Штурмовые группы, прикрытые танками Т-80БВМ, перешли к наступательным операциям. В связи с высокой концентрацией мин, для предварительной разведки используются так называемые "мангалы" - танки, защищенные толстыми металлическими листами, которые способны выдерживать удары FPV-дронов и оснащены катковыми тралами, что позволяет создать безопасный проход.

#сво #армия #бои #наступление #северск
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Военкоры: Армия России продвинулась на 3,3 километра на Кураховском направлении
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