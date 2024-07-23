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Zelikman
Российские автодилеры открыли заказы на электромобили Chery iCar 03
Данные модели будут доступны в полноприводном и заднеприводном вариантах по цене от 2,62 до 3,3 млн рублей

  Среди российских автодилеров появились предложения о заказе электровседорожника iCar 03, созданного компанией Chery. Эта новинка, выделяющаяся оригинальным угловатым дизайном, доступна в вариантах с задним и полным приводом по цене от 2,62 до 3,3 миллиона рублей.

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  Два двигателя полноприводного iCar 03 выдают 279 лошадиных сил. Версия с 65,69-киловаттной батареей и запасом хода 472 километра оценена в 3,3 миллиона рублей. Одномоторная модель существенно дешевле, но её мощность составляет лишь 184 силы, а дальность без подзарядки - около 400 километров. Кроме того, кроссоверы с двумя моторами предлагают сразу восемь режимов работы силовой установки для различных условий.

  Габариты кроссовера составляют 4406х1910х1715 миллиметров, колёсная база - 2,7 метра, дорожный просвет - 170 миллиметров. Автомобиль оборудован полностью независимой подвеской. В Китае модель iCar 03 доступна в разных модификациях с запасом хода до 501 километра и различными опциями. Цены варьируются от 109800 до 169800 юаней, что составляет примерно от 1,3 до 2,03 миллиона рублей.

  В середине июля стало известно о новой версии iCar под индексом T, предполагающей улучшенные внедорожные качества благодаря более агрессивному дизайну и повышенному дорожному просвету.

#россия #автомобили #рынок #транспорт #электроавтомобили #chery #icar 03
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