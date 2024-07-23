На фоне ужесточения санкций со стороны США, американские компании вынуждены искать способы не потерять свою долю рынка в Китае

Джефф Уильямс, главный операционный директор Apple Inc., и Санджай Мехротра, президент Micron Technology Inc., провели незаметную поездку в Пекин для встречи с влиятельными китайскими чиновниками, так как США вновь рассматривают возможность усиления технологических ограничений в отношении Китая.

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В понедельник они стали частью деловой делегации США, которая обсуждала вопросы с вице-премьером Хэ Лифэном и министром иностранных дел Ван И. Ван призвал американские компании активно участвовать в реформировании и модернизации Китая, как сообщают средства массовой информации.

На другой встрече Ван поделился выводами Третьего пленума правящей Коммунистической партии Китая, на котором были определены важные аспекты экономической политики страны. Он выразил надежду, что участники Американо-Китайского делового совета в Пекине помогут обеспечить более правильное восприятие Поднебесной в Соединенных Штатах. Уильямс и Мехротра являются членами этого совета.

Собрание проходит на фоне того, как Вашингтон постоянно наращивает усилия по ужесточению торговых мер, направленных на предотвращение импорта передовых технологий в Китай. Американские компании вынуждены действовать крайне осторожно, сталкиваясь с необходимостью дистанцироваться от Китая, который остается важной производственной платформой и ключевым рынком для их товаров. Apple получает около 20% своих доходов из этого региона, в то время как Micron испытала трудности после введения Пекином запрета на её продукцию в важных инфраструктурных проектах в прошлом году.

Отслеживание политической ситуации в Пекине стало ключевой задачей для иностранных технологических компаний, работающих на втором по величине рынке в мире. В то же время рост конкурентоспособности местных брендов, таких как Huawei Technologies Co., заставил компанию значительно снизить цены на iPhone, чтобы обеспечить стабильность поставок.