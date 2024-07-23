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Zelikman
Энтузиасты сумели разогнать ЭЛТ-монитор до частоты обновления экрана в 700 Гц
Однако, для этого им пришлось снизить разрешение картинки до 320x120 пикселей

  На сегодняшний день ЖК-дисплеи и OLED-экраны с высокой частотой обновления становятся всё более популярными, а некоторые из лучших моделей достигают частоты до 540 Гц. Однако, YouTube-каналу RetroGamingBase удалось совершить настоящий прорыв, использовав старый монитор Vision MasterPro512, который показал невероятную частоту обновления в 700 Гц.

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  RetroGamingBase уже ранее достигал трехзначных показателей на этом ЭЛТ, фиксируя 255 Гц, 300 Гц и даже 380 Гц, при этом обеспечивая достаточно четкое изображение для игр. Тем не менее, их цель заключалась в установлении нового рекорда, превзойдя 540 Гц, зафиксированные на мониторах таких как Asus ROG Swift Pro PG248QP и Zowie XL2586X, а также преодолеть отметку 600 Гц, встречающуюся в предварительных образцах.


  Им удалось не только достичь указанных барьеров, но и превзойти их, добившись 700 Гц. Для достижения этой впечатляющей частоты RetroGamingBase использовали утилиту для настройки разрешения в панели управления Nvidia, указав параметры 320 x 120 с частотой 700 Гц и прогрессивной разверткой. Крайне низкое разрешение в 320 x 120 пикселей было обязательным условием, чтобы монитор не выходил за рамки своих технических характеристик в килогерцах, что иначе могло бы привести к нестабильной частоте обновления.

  Тем не менее, наличие 700 Гц на подобном устройстве после десятилетий использования действительно впечатляет и демонстрирует некоторые из её внутренних достоинств. ЭЛТ не подвержены тем же ограничениям, что и жидкокристаллические дисплеи. 

#технологии #компьютеры #мониторы #железо
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