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Zelikman
Intel вновь заявляет, что выявила причины нестабильности процессоров 13-го и 14-го поколений
Сообщается, что обновление BIOS, решающее проблемы ЦПУ, выйдет уже в августе

  Компания Intel сообщила о том, что ей удалось выявить ключевую причину проблем со сбоями в работе её процессоров. В рамках борьбы с данной ситуацией будет выпущено обновление микрокода, которое ожидается в середине августа, что, вероятно, завершит затянувшуюся историю, начавшуюся в декабре 2022 года с первых сообщений о сбоях. К концу 2023 года количество жалоб на зависания и вылеты ПК во время игр и других нагрузок достигло критической отметки.

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  На данный момент Intel отметила, что обновление микрокода не решит проблемы уже пострадавших процессоров. Также были подтверждены слухи о проблемах с окислением на 7-нм производственном узле, но компания уверяет, что эти неисправности были устранены в 2023 году и не имеют отношения к возникшим сбоям.

  Согласно отчёту Intel, основная причина нестабильной работы кроется в ошибочном микрокоде, который заставляет процессоры запрашивать повышенные уровни напряжения, выходя за рамки безопасных значений. Компания работает над исправлением, которое будет доступно через обновления BIOS и Windows, поэтому для пользователей время получения может различаться.

  Компания Intel настоятельно советует пользователям, столкнувшимся с проблемами, обратиться в службу технической поддержки. Поскольку обновление микрокода не устранит неполадки у затронутых процессоров, фирма продолжит замену этих изделий. Intel гарантировала, что все клиенты получат RMA.

  Утверждается, что патч микрокода не оказывает негативного воздействия на скорость работы чипов, но тестирование продолжается. В скором времени можно ожидать от Intel дополнительных данных о производительности. Хотя подробности о возникшей ошибке пока не раскрыты, компания сообщает о продолжении проверок, чтобы удостовериться, что микрокод полностью устраняет проблемы. 

#intel #технологии #процессоры #железо #сбои
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