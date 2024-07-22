По словам источника, GeForce RTX 5080 будет превосходить 4090 и окажется на рынке самой первой

Существует множество слухов и утверждений о том, что Nvidia планирует выпустить свои видеокарты из серии RTX 5000 Blackwell в этом году. Однако, по сведениям опытного и обычно надежного инсайдера, компания не намерена анонсировать новое поколение графических процессоров до 2025 года.

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С учетом того, что успехи в области искусственного интеллекта подняли Nvidia на третье место среди самых ценных компаний в мире, а серия Lovelace оказалась, мягко говоря, не слишком впечатляющей, пользователи с нетерпением ожидают, что сможет предложить Blackwell.

Некоторые аналитики и источники предполагают, что официальный анонс серии RTX 5000 произойдет в конце этого года, а старшие модели RTX 5080 и RTX 5090 появятся раньше видеокарт среднего сегмента. Тем не менее, инсайдер kopite7kimi также подтвердил, что видеокарты RTX 5000 не будут выпущены вплоть до 2025 года. Однако, есть и позитивная новость: он сообщил, что Nvidia планирует провести презентацию в рамках CES 2025, которая пройдет с 7 по 10 января, так что ждать придётся не так уж и долго.

Безусловно, все слухи стоит воспринимать с осторожностью. Тем не менее, в ноябре 2023 года пользователь Kopite7kimi сообщал, что карты серии RTX 4000 Super, которые еще не были анонсированы, будут продемонстрированы на выставке CES 2024. И действительно, 8 января во время крупнейшей выставки потребительской электроники Nvidia представила детали о моделях GeForce RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super.

Кроме того, Kopite7kimi озвучил ряд других предсказаний и комментариев относительно игровой серии Blackwell. По его словам, RTX 5080 превзойдет RTX 4090 и станет первой картой в своей новой серии. Он также упомянул, что карты будут основаны на чипах GB202 и GB203 и будут оснащены памятью GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с и 512-битной шиной. Говорят, что их размеры будут меньше по сравнению с предыдущими моделями, но вопрос о цене пока остаётся открытым.