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Zelikman
Tesla переносит запуск своих рабочих роботов Optimus на собственных предприятиях на 2025 год
Помимо этого, будет отложено и начало их массового производства для сторонних клиентов

  Компания Tesla перенесет запуск своих андроидов Optimus на своих заводах с конца 2024 года на 2025 год. Как информирует издание Reuters ссылаясь на слова Илона Маска, также отложено начало производства «Оптимусов» для коммерческого рынка.

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  Производство роботов, которые смогут использоваться сторонними владельцами, начнется в 2026 году - на год позже изначально запланированного срока. Маск подчеркнул, что эти сроки могут измениться, добавив выражение "будем надеяться".

  Причины изменения графика не разглашаются, но это не первый раз, когда Tesla сталкивается с подобными переносами; ранее компания отложила запуск роботакси, который должен был стартовать 8 августа, из-за необходимости переработки его дизайна.

  На этой неделе Tesla планирует представить отчет о своей деятельности за второй квартал текущего года, и аналитики прогнозируют рекордное падение доходов за последние пять лет. Кроме того, стало известно, что в июне Tesla готовит премьеру трех новых электромобилей, включая роботакси, спортивный Roadster и новую коммерческую модель, некоторые проекты должны быть представлены в этом году.

  Вместе с искусственным интеллектом некоторые компании вплотную занялись выпуском роботов и роботизированных платформ, которые частично и целиком могли заменить рабочих на заводах и предприятиях, позволяя сократить расходы на персонал. Ранее BMW открыла на Гавайях свой полностью автономный диагностический центр, где всю работу делает искусственный интеллект без вмешательства человека.

#технологии #искусственный интеллект #tesla #илон маск #робот #optimus
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