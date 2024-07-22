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Zelikman
Российские подразделения заняли важный транспортный узел недалеко от села Прогресс
Ожидается, что украинские войска будут вынуждены отходить на данном направлении, чтобы не оказаться в окружении

  После освобождения поселка Прогресс российские войска начали активное наступление на запад и северо-запад, в ходе которого им удалось взять под контроль важный транспортный узел в Донецкой Народной Республике.

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  После освобождения поселка Очеретино российские подразделения не прекращают двигаться на запад. Освобождение населенного пункта в районе Новоселовки Первой создаёт возможности для обхода украинских формирований с севера, что позволит атаковать во фланг те части, которые уже отступили к левому берегу реки. При этом расстояние от Прогресса до оккупированных войсками Украины Покровска и Мирнограда составляет менее 50 километров.

  В Прогрессе российские войска достигли значительного успеха, заняв село практически без сопротивления, что позволило сохранить множество целых зданий. Украинские силы были вытеснены в близлежащее село Волчье и, скорее всего, продолжат отступление к линии Сергеевка — Желанное — Новожеланное.

  Кроме того, зафиксированы достижения российских войск в Торецком направлении в районе Нью-Йорка, где в окружение попали два батальона украинских вооруженных сил. В Новоселовке Первой продолжаются интенсивные бои, где российские военные продвигаются по улице Зеленая и выбивают группировку ВСУ из лесополосы.

#сво #армия #бои #наступление
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