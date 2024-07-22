Сообщается, что будет свёрнута программа размещения нового исследовательского центра во Франции и высокотехнологичного завода в Италии.

Когда Пэт Гелсингер вернулся в Intel в 2021 году и анонсировал модель IDM 2.0, он отметил, что компания столкнется с убытками в краткосрочной перспективе, но в итоге сможет добиться успеха. Тем не менее, из-за значительных вложений в производственные мощности в США и увеличения производства на новых технологиях, прибыль Intel остается низкой. Судя по информации от Politico, это приводит к приостановке ряда европейских проектов в пользу других направлений.

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Intel заморозила несколько крупных инициатив в Европе в связи с "финансовыми потерями". Изменения в стратегии касаются запланированных проектов во Франции и Италии. Вместе с этим, будет повышен акцент на Ирландию, где расположена одна из передовых фабрик, Германию, где начнется строительство высокотехнологичного завода, и Польшу, где создадут современное упаковочное предприятие.

Во Франции компания намеревалась открыть новый центр по исследованию искусственного интеллекта и вычислительных систем. Планируемый проект, рассчитанный на 450 рабочих мест и открытие в конце года, временно приостановлен в свете изменяющихся экономических условий, но Intel подчеркивает, что Франция все еще может стать местом для нового исследовательского центра.

Италия сталкивается с аналогичной проблемой. Завод Intel, оцененный в 4,5 миллиарда евро, был временно заморожен. Этот проект мог бы создать 1500 новых рабочих мест непосредственно в компании и 3500 – у ее поставщиков. Расширение присутствия Intel в Италии также стало более сложным после неудачной попытки приобретения израильской фирмы Tower Semiconductor, которая является партнером итальянской STMicroelectronics. Сделка не состоялась из-за недостатка одобрения со стороны китайских регуляторов, что непосредственно отразилось на стратегических планах Intel в Италии.