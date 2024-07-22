Ранее данная компания уже допускала такие "случайности", в 2017 году она также выложила прайс-лист на процессоры AMD Ryzen 1000

Процессоры AMD Ryzen 9000-й серии запланированы к выходу 31 июля. Однако, за несколько дней до официального релиза, французский интернет-магазин комплектующих для ПК, PC21.fr, добавил на свой сайт три модели Ryzen 9000 с указанием цен.

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Представленные процессоры включают: AMD Ryzen 9 9900X с ценой €680,90, AMD Ryzen 7 9700X за €544,95 и AMD Ryzen 5 9600X по цене €420,72. Поскольку AMD еще не запустила продажу Ryzen 9000, официальные цены пока недоступны, однако, информация на страницах PC21.fr, судя по всему, соответствует прогнозам.

PC21.fr выглядит как серьезная компания, существующая с 2000 года во Франции. Тем не менее, это не первый случай, когда она случайно раскрывает цены на процессоры до их официального объявления AMD. В сообщении на Reddit от 2017 года отмечается, что сайт опубликовал стоимость чипов AMD Ryzen 1000-й серии в середине февраля — примерно за две недели до их официального релиза.

Важно заметить, что эти расценки несколько выше, чем предварительные цены от Funtech, которые составляют €500 для 9900X, €400 для 9700X и €310 для 9600X. Эти значения значительно ниже предложений PC21, даже без учета налогов. Однако Funtech базируется в Словении, где уровень жизни ниже, чем во Франции, что может быть причиной ценового различия.

С учетом того, что до официального релиза настольных Ryzen 9000 осталось всего 10 дней, есть вероятность, что некоторые ритейлеры уже имеют их на складе.