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Zelikman
Объём госзакупок автомобилей Москвичи увеличился в пять раз к прошлому году
Самые масштабные заказы же пришлись на компанию ГАЗ, чьи объемы оставили 24 миллиарда рублей

  В России наблюдается значительный рост объемов государственных закупок автомобилей, произведенных на отечественных заводах. Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на данные из системы «Тендерплан». В первой половине 2024 года лидером по денежным тендерам стала группа ГАЗ, в то время как максимальный рост показал автомобильный завод «Москвич».

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  Тендеры на легковые и легкие коммерческие автомобили ГАЗа составили 24 миллиарда рублей, что в 2,7 раза превышает показатели первой половины 2023 года. УАЗов было закуплено на сумму 6,4 млрд рублей, что более чем вдвое больше, чем за год до этого, а закупки машин марки Lada составили 5,8 млрд, что на 50% больше предыдущего года.

  В число лидеров также вошли российское подразделение Haval с 1,2 млрд и «Москвич», который получил 449 млн, показав при этом пятикратный рост. Аналитики отмечают, что доля иностранных брендов, таких как Toyota и Mercedes-Benz, в тендерах значительно снизилась.

  Скорее всего, по результатам 2024 года данный сегмент рынка также продемонстрирует значительный рост. В 2023 году главным игроком по объёмам продаж легковых автомобилей стало предприятие из Тольятти: на модели «Лада» было выделено на 23% больше средств по сравнению с предыдущим годом. Министерство промышленности и торговли регулярно обновляет перечень автомобилей, которые рекомендуются для закупок за счёт бюджетных средств разных уровней. Например, в начале июля в этот список были добавлены Lada Largus и Xcite X-cross 7.

#россия #техника #автомобили #транспорт #москвич
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