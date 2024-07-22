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Zelikman
Chery Fulwin T10 официально стал гибридным кроссовером, с самым большим запасом хода
На одном заряде и топливном баке, автомобиль может преодолеть до 2100 километров

  Кроссовер Chery Fulwin T10 занял место в Книге рекордов Гиннесса, сообщает CarNewsChina. Этот вседорожник с гибридной силовой установкой был признан автомобилем с самым большим ходом в своем классе, преодолев 2100 километров на одной зарядке и полном баке топлива, что на более чем 300 километров превышает предыдущий рекорд.

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  Данное событие стало частью предпродажной кампании, поскольку официальная презентация гибрида состоится 25 июля. Fulwin T10 представляет собой увеличенную версию кроссовера T9 и имеет размеры 4850х1930х1712 миллиметров с колесной базой 2820 миллиметров.

  Гибридная система Fulwin T10 основана на 1,5-литровом двигателе внутреннего сгорания мощностью 154 лошадок и 220 Нм. В зависимости от конфигурации, кроссовер может быть как передним, так и полноприводным. Суммарная мощность версии с передним приводом достигает 380 лошадиных сил и 610 Нм, а полноприводной - 619 лошадей и 960 Нм. Разгон до 100 километров в час занимает 4,9 секунды, максимальная скорость - 240 километров в час.

  Обе версии оснащены 34,46-киловаттной батареей CATL, обеспечивающей запас хода на электротяге до 210 и 200 километров. Fulwin T10 будет доступен в вариантах на пять или шесть мест. Это рекорд не единственный в этом сезоне для Китая: ранее BYD представил внедорожник Leopard 5, который поднялся на высоту 5980 метров, став «высокогорным» серийным гибридом. Кроме того, Chery планирует выпустить электрокар iCar 03T, более экстремальную версию iCar 03.

#технологии #автомобили #транспорт #рекорд #характеристики #chery fulwin t10
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