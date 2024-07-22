Также это коснётся транспортных средств, привозимых из Мексики, где всё больше китайских и американских компаний размещают свои заводы

Экс-президент США Дональд Трамп, который баллотируется на выборах в ноябре, заявил, что в случае своей победы он введёт 200-процентные пошлины на автомобили из Китая, чтобы ограничить их доступ на американский рынок. Это заявление он сделал во время выступления на съезде Республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин. При этом он выразил готовность поддерживать китайские компании, желающие открывать заводы на территории США.

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Трамп также показывает намерение ограничить импорт китайских автомобилей не только из Китая, но и из Мексики, где китайские фирмы строят крупные производственные мощности для поставок в США. Хотя он не озвучил названия конкретных производителей, такие планы существуют, например, у компании BYD.

Для реализации этих высоких пошлин потребуется внести изменения в соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA). В результате дополнительный налог может коснуться всех автомобилей, собираемых в Мексике, включая выпускаемые американскими компаниями Ford и General Motors.

Трамп раскритиковал стратегию администрации своего соперника Байдена, касающуюся перехода США на электромобили. Установленные Агентством по охране окружающей среды (EPA) стандарты требуют от производителей легкового и коммерческого транспорта снижать уровень вредных выбросов и увеличивать долю электрифицированных автомобилей в своих продажах в период с 2027 по 2032 год.

В марте во время выступления в Огайо Трамп вновь подчеркнул своё намерение ввести высокие пошлины на автомобили китайских брендов, производимые на мексиканских заводах. В ходе своего первого президентского срока он ввёл 25-процентную пошлину на машины, импортируемые из Китая, в то время как в мае Джо Байден увеличил её вчетверо. Эта мера, как утверждается, связана не только с необходимостью защитить государственные вложения и местное автопроизводство, но и с аспектами кибербезопасности.