Двигатель данного экземпляра был заменён на более мощный V8 с 303 л.с. Однако, аукцион прошел неудачно для владельца





На платформе онлайн-аукционов Bring a Trailer продаётся восстановленный DeLorean DMC-12, выпущенный в 1981 году. Первоначальный двигатель был заменён на мощный V8, обладающий силой свыше 300 лошадей. Наивысшая ставка на аукционе достигла 51,3 тысяч долларов, но эта сумма не оправдала ожиданий владельца, и сделка не состоялась.

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Оригинальный двигатель стал одной из ключевых причин неудачного запуска модели. Шестицилиндровый мотор объёмом 2,9 литра, разработанный совместно Peugeot, Renault и Volvo, выдавал всего 130 лошадиных сил Благодаря этому купе разгонялось до 97 километров в час за 10,5 секунд, что совершенно не соответствовало спортивным характеристикам.

Двигатель LS4 от GM, предназначенный для переднеприводных автомобилей начала 2000-х, оказался достаточно лёгким и компактным благодаря поперечной установке. Имея объём 5,3 литра, он развивает до 303 лошадей. Кроме того, он может отключать до четырёх цилиндров для экономии топлива.





После модернизации DeLorean сохранил оригинальный интерьер и рычаг переключения передач, а установленная 5-ступенчатая "механика" Renault UN1. Мощность доработанного мотора остаётся неизвестной, а пробег автомобиля составляет 85,3 тысячи километров. Осложняет ситуацию несколько мелких дефектов и наличие коррозии.

В конце 2022 года компания REC Watches, занимающаяся созданием часов из автомобильных деталей, представила новую модель, корпус которой выполнен из частей кузова DeLorean DMC-12, ранее принадлежащего Джону Делореану. Количество выпускаемых часов составило 456 единиц.

Машины данной модели стали легендарными после выхода на свет трилогии "Назад в будущее" Роберта Земекиса и Боба Гейла.