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Zelikman
В Китае раскритиковали речь президента Тайваня Лай Цзин-дэ о национальной идентичности тайваньцев
Пекин считает, что это попытка отрезать остров от общей китайской истории и культуры

  Президент Тайваня Лай Цзин-дэ призвал правящую партию активнее способствовать формированию у граждан чувства идентичности от Китая. Его высказывания могут негативно сказаться на уже сложных отношениях с Китаем.

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  Во время своего выступления на съезде Демократической прогрессивной партии в Тайбэе в воскресенье Лай подчеркнул, что "мы должны сделать всё возможное, чтобы каждый гражданин понимал свою историю и культуру, а также формировал национальную идентичность 23 миллионов тайваньцев как единого сообщества с общей судьбой".

  Лай отметил, что ДПП несёт ответственность за "объединение народа, сопротивление аннексии и защиту национального суверенитета", подчеркнув важность этих задач.

  Правительство Си Цзиньпина крайне настороженно воспринимает подобные высказываниях тайваньских лидеров касаемо статуса острова. В частности, Китай осудил речь Лая, утверждая, что она "подала тревожный сигнал о стремлении к независимости". Разговоры о национальной идентичности могут быть расценены как попытка оторвать остров от общей китайской истории и культуры.

  США придерживаются политики стратегической двусмысленности, подтверждая исторические притязания Китая на Тайвань и поддерживая лишь неофициальные связи с Тайбэем, обещая при этом предоставить оборонительную помощь.

  Гоминьдан, который сейчас находится в оппозиции, также раскритиковал речь Лая, отмечая, что она дышит "идеологией и национализмом" и указывает на возможное развитие деспотизма.

#сша #политика #китай #тайвань #конфликт
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