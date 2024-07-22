По мнению Дональда Трампа, Харрис имеет еще меньше шансов на победу, чем действующий президент США.

У демократической партии США остаётся мало времени, и в воскресенье многие из её членов поспешили объединиться вокруг вице-президента Камалы Харрис в стремлении занять лидирующие позиции.

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Ключевой задачей Харрис на этапе официального выдвижения своей кандидатуры станет противостояние её прежним коллегам по Конгрессу, которые вновь почувствовали себя смелее после успешной кампании, направленной на смещение Джо Байдена с выборов 2024 года. Байден не смог использовать свои долгие связи, выстраивавшиеся на протяжении пяти десятилетий в политике, чтобы остановить призывы к сворачиванию его кампании против Дональда Трампа. Для Харрис это может оказаться более трудной миссией, поскольку она только в 2017 году вошла в Сенат США, вскоре заявив о своей первой Президентской кампании.

Как сообщает Bloomberg, слабые связи Харрис ограничивают её возможности для формирования устойчивых союзов, однако, она активно связывается с демократами для получения поддержки. Джо Манчин, независимый сенатор из Западной Вирджинии, также рассматривает возможность возвращения в партию для участия в выборах, как сообщил его советник.

Нет четкого плана на ближайшее время, но одной из ключевых задач будет создание убедительного имиджа, чтобы попытаться побороть с республиканской партией. По мнению Дональда Трампа, вероятнее всего, Камала Харрис будет выдвинута вместо Джо Байдена на выборах, и её еще проще обойти на предвыборной гонке.