За последние месяцы многие эксперты стали смотреть с большим оптимизмом на финансовую составляющую компании Илона Маска

Упорные старания компании SpaceX по усовершенствованию и расширению возможностей своего сервиса Starlink, особенно для коммерческого и удаленного использования, сделали новый шаг вперед с недавним тестированием мобильного шлюза для сообщества. Этот шлюз может обеспечивать скорость загрузки до 8 Гбит/с.

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Вице-президент SpaceX по разработке Starlink Майкл Николлс поделился в Twitter результатами тестирования в районе Оокла недалеко от Джексонвилля, Флорида, подчеркивая впечатляющую скорость системы. Он отметил, что "земли не видно", намекая на то, что испытания проходили в море или в воздухе. Илон Маск также сообщил, что в скором времени шлюзы смогут обеспечить скорость свыше 8 Гбит/с, что говорит о том, что технология еще не полностью готова.

Данная инициатива расширяет бизнес-модель сообщества SpaceX, направленную на предоставление высокоскоростного интернета удаленным районам. В прошлом году компания установила свой первый шлюз в Уналашке, Аляска. Тем не менее, установка требует значительных начальных инвестиций и ежемесячных платежей. Расширение бизнеса сталкивается с проблемами в области логистики и рынка. К примеру, связь между мобильными телефонами и спутниками, расположенными на значительном расстоянии, представляет собой серьезную проблему из-за ограниченного усилия антенн и мощности передачи мобильных устройств. Starlink соперничает с наземными сетями в определённых сценариях и локациях, что приводит к дисбалансу в соотношении стоимости передачи данных, особенно по сравнению с оптоволоконными сетями.

Вопрос о том, смогут ли спутниковые интернет-услуги в итоге стать экономически целесообразными, остаётся открытым. Неясно, способен ли этот сервис приносить достаточный доход для покрытия значительных затрат на внедрение, что ставит под сомнение его шансы на широкое распространение.

Компания по исследованию спутниковых технологий Quilty Space сообщает, что SpaceX только недавно начала получать прибыль. Однако, это преодолело пессимистичные прогнозы, озвученные многими экспертами. С более чем 5000 запущенных спутников, у компании, похоже, есть стабильный денежный поток и ресурсы для будущих инвестиций.