Сообщается, украинский гарнизон оказался в полном окружении из-за действий российских штурмовых групп

Согласно актуальным сообщениям российских военных корреспондентов, значительные силы украинских вооруженных сил оказались в окружении Вооруженных сил РФ в населённом пункте Нью-Йорк (Новгородское).

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Подразделения войск "Центр", наступающие в этом районе, сумели блокировать около двух батальонов украинской армии, что составляет приблизительно тысячу человек. Подробной информации пока нет, но, исходя из ранее опубликованных данных, вероятно, произошло соединение штурмовых групп российских сил, действующих в центре Новгородского, с подмогой, наступающей со стороны Горловки.

Следует подчеркнуть тот факт, что пока не представлены кадры, подтверждающие окружение украинского гарнизона. Тем не менее, эту информацию активно распространяют авторитетные российские военные корреспонденты, которые зачастую предоставляли достоверную информацию раньше всех. Также поступила проверенная информация о том, что украинская группировка была выбита с высоты 180, расположенной к юго-западу от Юрьевки, что затрудняло снабжение российской армии. Кроме того, по данным журналистов, под контроль российских сил перешла плотина к западу от этой высоты.

Министерство обороны сообщало ою освобождении Юрьевки в прошлую пятницу, однако, российская армия заняли ее значительно раньше, во время атаки на Новгородское.