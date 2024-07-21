Удары наносились оперативно-тактическими ракетными комплексами Искандер-М

Военные силы Российской Федерации вновь провели высокоточные ракетные удары по объектам, находящимся под контролем киевских формирований. На этот раз были успешно поражены два железнодорожных состава в Харьковской области, перевозившие военную технику Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России.

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По имеющимся сведениям, российская разведка получила данные о наличии на станции Барвенково двух эшелонов, каждый из которых состоял из двадцати платформ с бронированной техникой 41-й механизированной бригады украинских сил. Удары были нанесены с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Разведывательные операции по наведению ракет проводились с помощью дрона «Орлан-10», который также запечатлел итоги удара. В результате прилёта были сожжены единицы украинской боевой техники и ликвидированы военнослужащие ВСУ.

Минобороны раскрыло, что среди ликвидировано до 240 бойцов и свыше 60 единиц техники, включая 14 бронированных автомобилей «MaxxPro», 10 машин «Senator», а также БТР и грузовые автомобили.

Ранее в Киеве сообщали об активности российских дронов в тылу украинских вооруженных сил, что увеличило количество потерь в технике и личном составе. Существенная часть военных ресурсов истощается ещё до прибытия на передовую, подвергаясь поражению, как в данном случае, ещё на стадии переброски.