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Zelikman
Российские ударные беспилотники Герань-2 сумели повредить ключевой логистический центр в Харькове
Данный авианалёт парализовал сообщения города с Киевом и Краматорском

  Накануне российские ударные беспилотники «Герань-2» атаковали ключевой логистический центр украинских формирований в Харькове, что привело к повреждению участков железнодорожного сообщения между Киевом и Харьковом, а также Харьковом и Краматорском. Кроме того, был атакован военный эшелон Вооруженных сил Украины, который перевозил технику западного производства.

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  Со своей стороны, украинские власти подтвердили уничтожение двух значительных объектов в энергетической инфраструктуре Сумской и Черниговской областей, хотя конкретные названия пока не озвучили. Тем не менее, корреспонденты уже озвучили в социальных сетях, что в ночь накануне пострадали две подстанции - «Конотоп» 330 кВ и «Нежинская» 330/110/35/10 кВ.

  Российские военные все активнее нацеливаются на уничтожение инфраструктуры украинской армии, что заставляет Киев перебрасывать значительное количество сил и техники, делая их уязвимыми для разведывательных действий. Это позволяет эффективно атаковать эшелоны во время разгрузки, когда они наиболее беззащитны.

  Все это значительно ослабляет боевую мощь украинских вооруженных сил, и каждая потеря для армии Зеленского становится ощущаемым ударом. Однако, противостоять атакам беспилотников «Герань» украинская сторона не в силах из-за ослабленной системы противовоздушной обороны.

#сво #техника #армия #оружие #дроны #харьков #герань-2
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