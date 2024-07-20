Неизвестные разместили порядка 500 Asic-устройств на частной территории и оплачивали при этом счета за электроэнергию по льготному тарифу

В Иркутской области следственный комитет Российской Федерации инициировал уголовное производство по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) в связи с фактами несанкционированного использования электрической энергии. В пресс-релизе ведомства сообщается, что речь идет о так называемом сером майнинге, наносящем ущерб в размере 200 миллионов рублей.

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По версии следствия, жители одного из дачных комплексов в Иркутском районе установили 500 единиц Asic-устройств для майнинга криптовалют и подключили их к общественным электросетям. При этом они пользовались льготными тарифами для физических лиц, как уточняет сообщение. Процесс расследования уголовного дела находится под контролем прокуратуры региона.

Источник, знакомый с делом, подчеркивает, что масштаб незаконного майнинга был значительным. Оборудование размещалось в крупных контейнерах на частной территории, где также был установлен специальный трансформатор в связи с количеством майнинговых установок. На данный момент задержаний не производилось, и количество подозреваемых уточняется.

Помимо этого вчера, 19 июля, в региональном управлении следственного комитета подтвердили открытие уголовных дел против работников энергетической компании за мошенничество и злоупотребление полномочиями. Сотрудники компании, по мнению следствия, заключали контракты на подключение к электросетям, но не исполняли их, отдавая предпочтение майнерам.