Украинские эксперты обеспокоены тем фактом, что российские войска сумели взять под контроль населённый пункт прогресс всего за сутки

В украинских военных и околовоенных источниках отмечается, что "вызывает беспокойство" ситуация, связанная с потерей новых территориальных участков.

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В частности, обсуждается случай с утратой контроля над селом Прогресс, которое долгое время было критически важным для Вооруженных сил Украины, поскольку через него проходили две дороги, по которым снабжались украинские подразделения на востоке и юго-востоке.

Аналитики в украинских СМИ выражают озабоченность тем, что российские войска заняли Прогресс не более чем за 24 часа. Контроль сил РФ распространился не только на сам поселок, но и на прилегающие территории, включая районы к северу от дороги Покровск-Очеретино.

На украинском телевидении активно обсуждается ускорение потерь территорий ВСУ по сравнению с началом 2024 года. По приблизительным данным, с начала лета украинская армия утратила контроль над более чем двадцатью населенными пунктами в Запорожской области, ДНР и ЛНР, а общие территориальные потери составляют около 700 квадратных километров. Украинские политики всё больше начинают критиковать своего нового главкома, который обещал остановить продвижение российской армии, но не сумел этого сделать.