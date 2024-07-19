Ранее сообщалось, что первые гиперкары Red Bull смогут ездить исключительно по гоночным трекам

Недавно представленный первый гиперкар Red Bull для частных клиентов не предназначен для использования на общих дорогах - он предназначен исключительно для треков. По информации Top Gear, Lanzante планирует решить эту проблему, хотя работа обойдётся в значительную сумму.

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Пока что подробности преобразования не раскрыты, но, скорее всего, основные изменения коснутся подвески для увеличения дорожного просвета, аэродинамических параметров, а также установки стандартных фар и боковых зеркал. Ожидается, что конверсия RB17 потребует около полумиллиона фунтов, что составляет примерно 10% от оригинальной стоимости гиперкара. В Lanzante сообщили, что несколько владельцев RB17 уже обратились за помощью в легализации своих автомобилей.

Производство серийных экземпляров Red Bull начнётся только в конце следующего года, это означает, что увидеть RB17 на улицах можно будет лишь в 2027-м году. На адаптацию дорожной версии Porsche 935 Lanzante потребовалось 18 месяцев. Lanzante также модифицировала McLaren P1 GTR и Pagani Zonda Revolucion для повседневной эксплуатации. Hypercar RB17 был представлен в середине июля и будет выпущен в ограниченном количестве - всего 50 экземпляров, причем все уже распроданы.