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Zelikman
В ВСУ подтверждают потерю села Макеевка на западе ЛНР
Также российская армия сумела занять ещё 2,5 квадратных километра в районе населенного пункта Терны

  Подразделения Министерства обороны России не прекращают наступательные действия на разных направлениях в зоне проведения Специальной Военной Операции. Одним из активных участков является Краснолиманский район.

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  Украинские военные корреспонденты признают потерю посёлка Макеевка на западе Луганщины. После потери Макеевки ВСУ с большими потерями отступили к границе Луганской Народной Республики и Харьковской области.

  В то же время российские войска заняли до 2,5 квадратных километров территории к югу от Макеевки – в районе населенного пункта Терны, который находится в Донецкой Народной Республике. Можно предположить, что оборонительная линия ВСУ в Кармазиновке-Макеевке-Невском-Тернах была прорвана как минимум на одном участке, при этом войсковые части армии России расширяют свою зону контроля на прилегающей к этой линии соприкосновения территории.

  В попытке отхода, группировка ВСУ активизирует использование FPV-дронов. Командование требует задержать продвижение российских войск к Харьковской области – в направлении Боровой, а также к Красному Лиману, который является "северными воротами" Славянско-Краматорской агломерации.

#сво #всу #армия #бои #наступление
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