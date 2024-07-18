Согласно заявлению руководства компании, приобрести новинку можно будет в начале 2026

В конце 2025 года появится первый электромобиль от компании Ferrari, который будет доступен для покупки в начале 2026 года. Информацию об этом подтвердил главный руководитель бренда Бенедетто Вигна. Он также раскрыл детали о разработке батарейной модели и опроверг некоторые слухи, связанные с ней.

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Прототипы электрического автомобиля уже прошли несколько тысяч километров во время тестов. Вероятно, это были модифицированные машины Maserati Levante с измененным кузовом, одну из которых засняли шпионы в прошлом месяце. Ту же модель Ferrari использовала для создания ранних прототипов кроссовера Purosangue. На данный момент нет официальной информации о том, каким будет итоговый электромобиль, но по патентным изображениям, опубликованным два с половиной года назад, можно сделать вывод, что это будет суперкар, напоминающий бензиновые модели со среднемоторной компоновкой.

По неподтвержденной информации агентства Reuters, первый электромобиль Ferrari будет стоить более 500 000 евро, и компания уже занимается разработкой второй модели без двигателя внутреннего сгорания. Бенедетто Вигна назвал эту информацию "сюрпризом" и отказался делать какие-либо заявления. Он уточнил, что цена новой модели устанавливается за месяц до выпуска на рынок.

Производство электромобиля, а также ключевых компонентов для него, будет осуществляться на новом заводе E-Building. Батарейные ячейки будут закупаться у нескольких поставщиков, и хотя подробности не разглашаются, Бенедетто Вигна заявил, что компания не собирается использовать литий-железо-фосфатные аккумуляторы, поскольку они не соответствуют стандартам Ferrari.