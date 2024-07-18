Разработка стартапа позволит удешевить производство и создать легкие и эффективные электромоторы





Автомобильный бренд BMW объявил о запланированных полевых испытаниях инновационного электромотора, созданного маленькой компанией DeepDrive из Мюнхена. Сообщается, что прототип новой технологии успешно прошел лабораторные тесты, и сейчас BMW готовится к испытаниям прототипов, которые будут установлены на автомобили. Однако, пока официальных заявлений о внедрении данного двигателя в серийные модели пока нет.

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Суть инновации, предложенной DeepDrive и оцененной BMW, заключается в использовании электромотора с одновременным вращением внутреннего и внешнего роторов. Особенности технической реализации этого принципа не раскрываются, но специалисты BMW увидели в ней значительный потенциал: новая технология позволяет получить компактный привод с высокой энергоэффективностью.





По мнению автопроизводителя, такие электромоторы могут использоваться как в традиционной централизованной системе, так и в виде мотор-колес. В настоящее время этот метод практически не применяется из-за сложности и высокой стоимости, однако разработка DeepDrive позволит удешевить производство и создать легкие и эффективные электромоторы, встроенные в ступицы колес.

На данный момент, испытания нового привода рассматриваются как эксперимент: инженерам BMW предстоит определить возможности применения данной технологии в серийных моделях. Тем не менее, начиная с июля, фотожурналисты заметили на тестах электропрототип от немецкого бренда с необычным дизайном, который, по сообщениям, был оснащен мотор-колесами.