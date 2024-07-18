В этом перечне имеются видеокарты AMD Radeon 7900, 7800 и 7700 не-XT

Сообщается, компания Acer подала перечень графических процессоров, которые могут быть предложены для продажи в странах Евразийской экономической комиссии. В списке обнаружены не-XT версии дискретных видеокарт AMD Radeon RX 7900, 7800 и 7700, что представляется некоторым сюрпризом. Компания Acer имеет бренды Nitro и Predator Bifrost, которые должны получить данные графические процессоры с производительностью ниже по сравнению с XT моделями. Важно отметить, что подача заявок в ЕЭК не всегда ведет к быстрому запуску продукции.

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Помимо трех новых не-XT вариантов видеокарт 7900, 7800 и 7700, в списке фигурируют практически все графические процессоры серии Radeon RX 7000, включая ранее доступные только в Китае версии GRE. Но видеокарта 7900 XTX отсутствует в списке, даже в ряду более дорогих видеокарт Predator Bifrost. В состав ЕЭК входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия. Россия, являясь крупнейшим членом комиссии, подвергается санкциям, что может быть одной из причин исключения мощной видеокарты XTX 7900 из списка.

Также ЕЭК может увидеть графические процессоры Intel от Acer - a750 и a770, причем в различных версиях. Такой обширный ассортимент графических процессоров от Acer даст возможность геймерам и ПК-энтузиастам в регионе выбирать между различными моделями.

Следует отметить, что подача заявок в ЕЭК не всегда гарантирует фактический выпуск продукции, поэтому acer, вероятно, предпринимает меры предосторожности на случай выпуска не-XT версий топовых и средних графических карт от AMD. Таким образом, в Acer сможет быстро предложить их на рынках организации без лишних процедур.

Пока не ясно, работает ли AMD над не-XT версиями 7700, 7800 и 7900. Учитывая падение прибыли от игр, компания может принять меры для восстановления своих позиций на рынке.