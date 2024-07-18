Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Acer подаёт в ЕЭК список своих будущих графических процессоров Nitro и Predator Bifrost
В этом перечне имеются видеокарты AMD Radeon 7900, 7800 и 7700 не-XT

  Сообщается, компания Acer подала перечень графических процессоров, которые могут быть предложены для продажи в странах Евразийской экономической комиссии. В списке обнаружены не-XT версии дискретных видеокарт AMD Radeon RX 7900, 7800 и 7700, что представляется некоторым сюрпризом. Компания Acer имеет бренды Nitro и Predator Bifrost, которые должны получить данные графические процессоры с производительностью ниже по сравнению с XT моделями. Важно отметить, что подача заявок в ЕЭК не всегда ведет к быстрому запуску продукции.

реклама

  Помимо трех новых не-XT вариантов видеокарт 7900, 7800 и 7700, в списке фигурируют практически все графические процессоры серии Radeon RX 7000, включая ранее доступные только в Китае версии GRE. Но видеокарта 7900 XTX отсутствует в списке, даже в ряду более дорогих видеокарт Predator Bifrost. В состав ЕЭК входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия. Россия, являясь крупнейшим членом комиссии, подвергается санкциям, что может быть одной из причин исключения мощной видеокарты XTX 7900 из списка.

  Также ЕЭК может увидеть графические процессоры Intel от Acer - a750 и a770, причем в различных версиях. Такой обширный ассортимент графических процессоров от Acer даст возможность геймерам и ПК-энтузиастам в регионе выбирать между различными моделями.

  Следует отметить, что подача заявок в ЕЭК не всегда гарантирует фактический выпуск продукции, поэтому acer, вероятно, предпринимает меры предосторожности на случай выпуска не-XT версий топовых и средних графических карт от AMD. Таким образом, в Acer сможет быстро предложить их на рынках организации без лишних процедур.

  Пока не ясно, работает ли AMD над не-XT версиями 7700, 7800 и 7900. Учитывая падение прибыли от игр, компания может принять меры для восстановления своих позиций на рынке. 

#amd #видеокарты #radeon #acer #еэк
+
Написать комментарий (0)
В сети появились результаты тестов AMD Ryzen AI 9 HX 370 в Cinebench R23
Графические драйверы AMD для Linux уже поддерживают RDNA4
Поддержка экспериментального драйвера AMD RDNA 4 в Linux теперь включена по умолчанию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Листинг Hamster Kombat состоится в ближайшие 24ч – что делать в первые часы после получения токенов
9
Самоходка «Мальва» получила прямое попадание ракеты HIMARS, но не получила критических повреждений
7
Астрономы обнаружили сверхгорячую экзопланету размером с Нептун
+
Появились новые фотографии складного смартфона Google Pixel 9 Pro Fold
+
В России покажут беспилотник "Зет" с дальностью полета до 30 км, имеющий плюсы fpv- и VTOL-дронов
1
Высокий суд Лондона намерен арестовать Крейга Райта, годами выдававшего себя за Сатоши Накамото
+
Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинский Т-64БВ
1
NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 560.70 WHQL
2
В Сети разместили кадры полета ФАБ-3000 к цели, снятые с бомбардировщика Су-34
+
Galaxy S25 будет иметь 8,4 мм толщины, закругленные края, асимметричную рамку и многое другое
1
На Казанском авиазаводе на полную мощность вышли 9 новейших фрезерных станков
3
Eurasian Times: Российские ФАБ-3000 с УМПК превратились в большую проблему для ВСУ
+
Ryzen 9 10950X на архитектуре Zen 6 "Medusa" более чем вдвое превзойдет Ryzen 9 9950X
8
Ryzen 5 9600X появился в продаже в Канаде за 472 канадских долларов
3
ФБР взломало телефон стрелявшего в Трампа и все его устройства всего за 2 дня
2
Власти США хотят, чтобы Нидерланды и Япония усилили санкции против Китая
+
Основатель правящей грузинской партии призвал не допустить в Грузии украинского сценария
+
УП «Белорусская железная дорога» заключила контракт с холдингом КМЗ на изготовление и поставку дизельного двигателя M756
+
В продажу на AliExpress поступает защищённый смартфон Cubot KingKong X с поддержкой сетей 5G
+
Caviar представила роскошную коллекцию Corona для Samsung Galaxy Z Fold 6 и iPhone 16
1

Популярные статьи

Небольшой обзор внешнего корпуса для HDD Ugreen (модель 50422)
2
Мой субъективный топ лучших ролей Самуэля Л. Джексона
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июль)
10
Ретро-гейминг - почему старые консоли снова в моде
14
Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
41
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
67
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
29
О создании идеального игрового репака
6
SCMP: Китай разработал систему слежения за военными кораблями по всему миру
+
Ларри 7 (Leisure Suit Larry: Love for Sail!) - когда-то умели делать квесты 18+
+

Сейчас обсуждают

slikts
22:06
"...а ещё она пообещала "остановить вторжение" Китая на Тайвань." *А куда всё это Главный гинеколог денет...
Урсула фон дер Ляйен пообещала «остановить вторжение» Китая на Тайвань
Александр Онуфриев
22:06
Что за бред написали эти учёные? А не проще взять и проверить современные гаджеты? Если бы они это сделали бы, то убедились, что те уже давно научились различать не только бег с ходьбой, но даже стиль...
Учёные пояснили разницу между бегом и ходьбой и рассказали, почему не стоит доверять умным гаджетам
Tim Ronski
22:06
Заголовок враньё и кликбейт
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
FelsheR-BANz
22:05
Конечно - не первый раз тебе тут за щёку напуливаю! А ты облизываешься.
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
Tim Ronski
22:05
Как только вижу красную карту в рекомендация, ставлю 1* за обзор, ну сколько можно этого дна рефералов?
Собираем геймерский ПК для игр в 2К под апгрейд всего за 110 000р с жизненным циклом 6-8 лет
FelsheR-BANz
22:01
Тебе батя на 12 ядер денег не даст. Откуда у тебя дурачка писькодрочера столько?)
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
FelsheR-BANz
21:54
Не надо держать нас в курсе всех гомосексуальных новостей - 100% гей на сайте только ты. Все про всех знаешь и все у всех попробовал.
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
Александр Друзь
21:51
Сейчас также, картинка с карт АМД значительно лучше, чем с нивидии.
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
ЧatoБoт
21:44
Блэкаут заказывали? Нет? А он всё равно пришел (Осторожно, видео источает мат и вонь) https://t.me/imperialherald/14988 Ржу в голосину с этих каклух.
В российских строительных вузах и колледжах предлагают запретить использование иностранного софта
Иван Бородин
21:41
Неудивительно!!! 5.7, 6.0 и 6.2 Ггц из коробки на деле оказалось пшиком!!! Проблеммы 13 и 14 поколений со стабильностью уже лишь глухой неслышал!
Core Ultra 9 285K получит максимальную тактовую частоту 5,7 ГГц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем