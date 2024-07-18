С помощью искусственного интеллекта, комплекс может проверить состояние автомобиля без присутствия человека

Автосервис BMW в Гонолулу внедрил инновационную систему, которая позволяет осмотреть автомобиль без присутствия человека. Менеджер по обслуживанию Банджлой сообщил, что раньше для проверки машины на повреждения сотруднику приходилось физически обходить каждую машину с камерой. Теперь машина просто проезжает через специальную систему, выполняющую сканирование на 360 градусов за считанные секунды; присутствие людей не требуется.

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Эта система, использующая искусственный интеллект, напоминает "МРТ для автомобилей" и позволяет даже осмотреть ходовую часть автомобиля, что для человека может быть сложно. Процесс данной системы схож с МРТ-сканированием, но происходит быстрее: BMW просто проезжает через систему на обычной скорости, и полное сканирование занимает менее 5 секунд. Владелец сразу получает отчет о состоянии своего автомобиля на киоске, который можно отправить на телефон клиента.

Несмотря на скепсис некоторых клиентов по поводу использования искусственного интеллекта для оценки автомобиля, Банджлой утверждает, что эта технология более точна, чем человек, в выявлении проблем.

Генеральный менеджер BMW в Гонолулу, Тим Палмс, внедрил эту систему, чтобы избавиться от устаревшего процесса ручной записи состояния каждой машины. Он не раскрывает стоимость технологии, однако уверен, что увеличение эффективности быстро окупит ее.